مسقط يحتفظ بلقب درع الوزارة لكرة اليد

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تصوير سعيد البحري:

احتفظ نادي مسقط بلقب بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/‏2021 للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ المسابقة بعد تغلبه يوم أمس على نادي عمان بنتيجة 23/‏20 في المباراة النهائية التي جرت أحداثها على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وخطف نادي أهلي سداب المركز الثالث في المسابقة بعد فوزه يوم أمس على نادي السيب بنتيجة 28/‏24 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

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