ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل الترجي مع المولودية

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بمسابقة دوري أبطال أبطال أفريقيا، والتي أقيمت أمس الثلاثاء. ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية فى المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الثلاث نقاط والذي ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراته أمام مولودية الجزائر، بينما ارتفع رصيد تونجيت السنغالي الى نقطة من مباراتين. وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الترجي التونسي ومولودية الجزائر بالتعادل "1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب "5 جويلية. أحرز بلال بن ساحة هدف تقدم مولودية الجزائر في شباك الترجي في الدقيقة "27 " من عمر المباراة . وتمكن عبدالرؤوف بن غيث من إحراز هدف تعادل الترجي التونسي في شباك مولودية الجزائر في الدقيقة "60"، من المباراة . وتمكن الترجي من إحتلال الصدارة برصيد 4 نقاط ويتساوي مولودية الجزائر مع الزمالك في المركز الثاني بنقطتين بفارق الأهداف وتونجيت السنغالي في المركز الأخير بنقطة واحدة

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