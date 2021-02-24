لجنة المسابقات باتحاد اليد تجري تعديلا على جدول مباريات دوري الدرجة الأولى بمشاركة 6 أندية

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد تعديلا على جدول مباريات دوري الدرجة الأولى والذي سينطلق بعد غد الجمعة بمشاركة 6 أندية هي: صلالة ومجيس ومسقط وأهلي سداب والسيب ونادي عمان، حيث تقام مباراة واحدة في الجولة الافتتاحية تجمع بين صلالة ومجيس في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتقام يوم السبت القادم أيضا مباراة واحدة تجمع بين صلالة ومسقط.

وسوف تلعب مباريات الدوري بنظام الدوري من مرحلتين (تجميع نقاط) حيث تنص لائحة المسابقة إذا تعـــادل فريقان أو أكثر في مجموع النقاط على أي مركز يرجع إلى الآتي: مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق من الفرق المتعادلة في المباريات التي أقيمت بينها فقط. وإذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف (ما له ناقصًا ما عليه) بين الفرق المتعادلة في المباريات التي أقيمت بينها فقط. وإذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف (ما له ناقصًا ما عليه) في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف مباريات الفريق الذي ينسحب من أي مباراة. وإذا استمر التعادل يرجح الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف الفريق الذي ينسحب من أي مباراة، وإذا استمر التعادل بعد ذلك يتم تحديد الأسبقية عن طريق القرعة، وبحضور مندوبي الفرق المتعادلة. ويمنح الفريق الفائــــز (3) نقاط والفريق المتعادل (2) نقطـة ويمنح الفريق الخاســر (1) نقطـة والفريــــــــق المنسحـب (لا شيء).