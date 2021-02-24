مسقط يحتفظ بلقب للمرة الثانية على التوالي ونادي عمان وصيفا واهلي سداب ثالثا في نهائي مثير لمسابقة درع الوزارة العاشرة لكرة اليد

تغطية ـ خالد بن محمد الجلنداني:

تصوير سعيد البحري

احتفظ نادي مسقط بلقب بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/‏2021 للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ المسابقة بعد تغلبه يوم أمس على نادي عمان 23/‏20 في المباراة النهائية التي جرت أحداثها على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب والدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الأندية المشاركة في البطولة.

وقد كانت المباراة النهائية مسك الختام للبطولة، حيث تميزت بالإثارة والندية طوال مجريات شوطي اللقاء. ففي الشوط الأول استطاع نادي مسقط فرض سيطرته على مجريات هذا الشوط لعبا ونتيجة بفضل تألق لاعبيه وفي مقدمتهم نصر التمتمي وحسن الجابري وأسامة الكاسبي، حيث بادر نادي عمان بالتسجيل عن طريق لاعبه المتألق أسامة الكاسبي ثم ضاعف النتيجة لتصبح 2/‏1 مستغلا توقيف لاعب مسقط حسين الحسني لمدة دقيقتين ليواصل بعدها نادي عمان فرض سيطرته ويتقدم حتى الدقيقة الـ6 بنتيجة 5/‏2 ثم يضاعف من تقدمه لتصبح النتيجة 7/‏3 ليطلب مدرب مسقط حمود الحسني أول وقت مستقطع في المباراة من أجل تصحيح أوضاع الفريق وإعطاء اللاعبين تعليمات من جديد؛ ليعود مسقط للمباراة ويقلص الفارق إلى 4/‏8 ويواصل بعدها لاعبوه تقديم أداء جيد ومواصلة تقليص فارق الأهداف مستغلا الأخطاء التي وقع فيها لاعبو نادي عمان لينتهي الشوط الأول بتقدم عمان 15/‏13.

وفي الشوط الثاني واصل نادي عمان تألقه واستطاع أن يوسع فارق الأهداف إلى 16/‏14، وبعدها بدأ نادي مسقط في التقليل من ارتكاب الأخطاء مع التألق الكبير لحارس المرمى حسين الجابري الذي كان له دور كبير في فوز نادي مسقط باللقب بعد نجاحه في التصدي للعديد من هجمات لاعبي نادي عمان لتأتي الدقيقة الـ15 من الشوط الثاني وتشهد أول تعادل في المباراة 19/‏19؛ لينجح بعدها مسقط في تسجيل هدف العشرين مما أعطاه دفعة معنوية كبيرة، وزاد من حماس لاعبيه ليواصل مضاعفة الجهد مستغلا أخطاء لاعبي نادي عمان لتنتهي المباراة بفوز مسقط بنتيجة 23/‏20.

أدار المباراة النهائية طاقم تحكيم قاري مكوَّن من الحكم القاري عمر الشحي والحكم القاري خميس الوهيبي وحكام الطاولة عبير الزدجالية وشيخة الشبلية ومراقبي المباراة الحكم الدولي عبدالرضا بن محمد الشيخ والحكم الدولي بشير بن الذيب البوسعيدي.

أهلي سداب ثالثا

خطف نادي أهلي سداب المركز الثالث في مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد بعد فوزه يوم أمس على نادي السيب بنتيجة 28/‏24 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة والتي جرت أحداثها مساء أمس على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وقدم الفريقان مباراة جيدة، حيث سعى كل منهما إلى الخروج فائزا من المباراة من أجل الحصول على الميدالية البرونزية على أقل تقدير في البطولة تتويجا لجهوده التي بذلها خلال مشواره في المسابقة، وبعد انتهاء المباراة تُوج فريق نادي أهلي سداب بالميدالية البرونزية.

تتويج الحكام والفائزين

قام سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية راعي المباراة النهائية بين شوطي مباراة مسقط ونادي عمان بتكريم الحكام المنتسبين للاتحاد العماني لكرة اليد والبالغ عددهم 35 حكما وحكمة، حيث يأتي هذا التكريم تقديرا لجهودهم التي بذلوها في الموسم الماضي في إدارة المسابقات المختلفة، وكذلك تحفيزهم على تقديم أفضل مستوى وأرقى أداء في إدارة مسابقات الموسم الرياضي الجديد. كما قام راعي المناسبة عقب انتهاء المباراة النهائية بتتويج نادي مسقط بدرع الوزارة مع الميداليات الذهبية، ونال نادي عمان صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.