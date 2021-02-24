الرياضة

بعثة الزمالك تغادر السنغال عائدين للقاهرة

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تحركت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار العاصمة السنغالية؛ استعدادا للعودة إلى القاهرة، بعد خوض مباراة تونجيث السنغالي، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر البعثة مطار داكار، بعد قليل، على أن تصل القاهرة، صباح اليوم الأربعاء برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس النادي.

وتعادل الزمالك بدون أهداف مع تونجيث السنغالي ليرفع الفريق رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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