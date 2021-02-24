بعثة الزمالك تغادر السنغال عائدين للقاهرة

ومن المقرر أن تغادر البعثة مطار داكار، بعد قليل، على أن تصل القاهرة، صباح اليوم الأربعاء برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس النادي.
وتعادل الزمالك بدون أهداف مع تونجيث السنغالي ليرفع الفريق رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة.
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