إسماعيل يوسف يحسم موقفه من خوض انتخابات نادي الزمالك

كشف إسماعيل يوسف، لاعب الزمالك السابق، موقفه من خوض غمار الانتخابات على عضوية رئاسة الزمالك مرة أخري.
وقال يوسف خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "لا، بالنسبة لي صعب، سأعود لمجال التدريب، أنا في خدمة نادي الزمالك، ولم أتأخر عن أي منصب".
وأضاف: "حتى وإن كان ضد رغبتي؛ هي لم تكن غلطة، أنا عملت في إدارة الكرة من قبل، وأثبت قدراتي، نجاح عملي في إدارة الكرة؛ أغراني للعمل بمجلس الإدارة، لكن الفترة المُقبلة، سأعود للتدريب".
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