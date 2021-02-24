رضا عبدالعال: السوشيال ميديا وراء إشراك جنش بمباراة تونجيث

شنَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق هجومًا عنيفًا على البرتغالي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك عقب تعادل الفريق مع تونجيث السنغالي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمـو عبر قناة Ten: السوشيال ميديا لعبت دورًا كبيرًا في إشراك الحارس محمود جنش في المباراة على حساب محمد ابو جبل، ورَضَخ باتشيكو لتلك الضغوط ، وكنت أٌفضل استمرار أبو جبل وعدم ذبحه لمجرد ارتكابه خطأ خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.
واختتم عبد العال ، باتشيكـو ’’ بياكل عيش ’’ وهو مدرب متواضع فنيًا و تغييراته متأخرة ، ولا يملك قرارًا ، بالإضافة إلى أنه يخشى اللاعبين الكبار.
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