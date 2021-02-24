سيد معوض يحتفل بعيد ميلاد «ميدو» الـ 38

هنّأ سيد معوض، مساعد مدرب منتخب مصر، أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني للوحدة السعودي السابق، بعيد ميلاده الـ38 .
ونشر سيد معوض صورة له مع ميدو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلاً: عيد ميلاد سعيد"
واحتفل "ميدو" بعيد ميلاده الـ38، فهو من مواليد 23 فبراير1983 بمحافظة القاهرة.
ولعب "ميدو" خلال مسيرته الكروية في العديد من الأندية الأوروبية، مثل جنت البلجيكي، وأياكس أمستردام الهولندي، وروما الإيطالي، وتوتنهام هوتسبير، ووست هام هوتسبير.
وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.
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