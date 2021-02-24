شاهد.. زوجة وليد صلاح الدين في أحدث ظهور لها

كشف لاعب الأهلي السابق وليد صلاح الدين لجمهوره ومحبيه عن صورة له برفقة زوجته من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر وليد صلاح الدين في منطقة الأهرامات بالجيزة بصحبة زوجته في أحدث ظهور لهما، وعلق عليها: "حبي".



وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا مهما علي ضيفه، النادي الأهلي، بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا .الصدارة

وبعد الخسارة من سيمبا تراجع الأهلي للمركز الثالث خلفا لسيمبا وفيتا كلوب بينما تنتظره مواجهتين مهمتين أمام فيتا كلوب سيحاول من خلالهما انتزاع 6 نقاط لضمان مركز مؤهل لدور الـ 8.



ومن المتوقع أن يتجاوز سيمبا مباراتي المريخ السوداني ليصل إلى النقطة 12 المؤهلة للدور القادم بينما تنتظره مباراة حاسمة في نهاية المطاف مع الأهلي في القاهرة.



