مدرب سيمبا: فوزنا على الأهلي مستحق.. ولم أتوقع غياب «قفشة»

قال ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، إنه لم يتوقع غياب محمد مجدي أفشة عن تشكيل الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح سيمبا بهدف نظيف.

وقال "جوميز" في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "كانت مباراة معقدة ولعبنا ضد فريق جيد، كان يتعين علينا أن نسيطر على الجناحين وخط الوسط، المهمة كانت صعبة وبذلنا كل ما في وسعنا وحققنا المكسب". وأضاف: "لم نكن نتوقع عدم مشاركة محمد مجدي أفشة، هو أخطر لاعب في الفريق، والمفاجآت في المباراة لم تكن بالقدر الذي توقعناه، وكنا ندرك أننا نلعب ضد أبطال حقيقيين". وتابع: "الفوز كان مستحقًا، وسيطرنا على المباراة، كما أن الأهلي ظهر بشكل مميز رغم سيطرتنا معظم الوقت على الكرة، ولكن لم نسجل سوى هدف".

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