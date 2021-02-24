مصطفى يونس: «الأهلي والزمالك هيوصلوا نهائي أفريقيا».. وجمال عبدالحميد: إحنا اللي هنكسب

تمني مصطفى يونس نجم الأهلي السابق وصول قطبي الأهلي الزمالك مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.
وقال يونس، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على "ام بي سي": "الأهلي والزمالك قادران على الوصول مرة أخرى إلى نهائي والأهلي هيكسب"، ليرد جمال عبد الحميد: "لا إحنا اللي هنكسب".
ووصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعثة النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من تنزانيا؛ عقب خوض مباراة سيمبا في الدور الثاني من دور المجموعات لدوري الأبطال.
وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني مباشرة، وتوجهت إلى مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة.
وأغلق الجهاز الفني ملف مواجهة سيمبا التي أقيمت في تنزانيا وسط أجواء استثنائية، من بينها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.
وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني، أن الأهلي قادر على حسم الصعود إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن مشوار دور المجموعات مضى منه لقاءان فقط وما زال متبقيا 4 مباريات.
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