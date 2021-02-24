مصطفى يونس: «الأهلي والزمالك هيوصلوا نهائي أفريقيا».. وجمال عبدالحميد: إحنا اللي هنكسب

تمني مصطفى يونس نجم الأهلي السابق وصول قطبي الأهلي الزمالك مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

وقال يونس، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على "ام بي سي": "الأهلي والزمالك قادران على الوصول مرة أخرى إلى نهائي والأهلي هيكسب"، ليرد جمال عبد الحميد: "لا إحنا اللي هنكسب".

ووصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعثة النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من تنزانيا؛ عقب خوض مباراة سيمبا في الدور الثاني من دور المجموعات لدوري الأبطال.