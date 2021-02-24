حسام غالي يهنئ ميدو بعيد ميلاده الـ 38

احتفل حسام غالي لاعب الاهلي السابق بعيد ميلاد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني للوحدة السعودي السابق أحمد حسام "ميدو".

ونشر حسام غالي صورة له مع ميدو عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها ‬‏‪عيد ميلاد سعيد"".

واحتفل "ميدو" بعيد ميلاده الـ38، حيث أنه من مواليد 23 فبراير1983 بمحافظة القاهرة.

ولعب "ميدو" خلال مسيرته الكروية في العديد من الأندية الأوروبية، مثل جنت البلجيكي، وأياكس أمستردام الهولندي، وروما الإيطالي، وتوتنهام هوتسبير، ووست هام هوتسبير.

وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توّج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.