مصر والمغرب في ختام بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة.. اليوم

يلتقي اليوم الأربعاء منتخبا مصر والمغرب في نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 سنة والمقامة بالصالة رقم 2 لمجمع الصالات بإستاد القاهرة حيث يلتقيان في المباراة الختامية للبطولة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الأربعة في السابعة مساء ويعقبها حفل الختام وتوزيع الجوائز.

وكان اليوم الثاني للبطولة قد شهد فوز منتخب مصر الحاصل على اللقب 4 مرات من قبل على منتخب الكاميرون القوي 3-1 بنتائج أشواط 25-21 و25-19 و17-25 و25-17 ليتصدر البطولة بانتصارين في مباراتين بعد أن كان قد هزم الكونغو الديمقراطية في الإفتتاح ، بينما أصبح رصيد الكاميرون 3 نقاط من فوز على المغرب 3-1 في الإفتتاح وخسارة أمام مصر.

وفي المباراة الأخرى لليوم الثاني حقق منتخب المغرب اول انتصاراته على الكونغو 3-1 بنتيجة أشواط 22-25 و25-20 و25-12 و26-24 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط أيضا بالتساوي مع الكاميرون بينما يبقى منتخب الكونغو الديموقراطية بلا رصيد من خسارتين.

وتحسم مباراتا اليوم بين مصر مع المغرب ، والكاميرون مع الكونغو موقف البطولة ، فإذا فاز منتخب مصر على المغرب يضمن اللقب بثلاثة انتصارات بينما يبقى الموقف الأكثر تعقيدا هو فوز المغرب على مصر وفوز الكاميرون على الكونغو حيث يتساوى في هذه الحالة منتخبات مصر والكاميرون والمغرب في رصيد إنتصارين وخسارة وعندئذ يتم الإحتكام إلى إجمالي نقاط كل فريق في مبارياته الثلاثة ثم إلى نسبة الأشواط ونسبة النقاط المسجلة داخل الأشواط.

وكان د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد إستقبل السيدة بشرى حجيج رئيس الإتحاد الأفريقي للكرة الطائرة والتي تعتبر البطولة الحالية هي الأولى منذ إنتخابها في أكتوبر الماضي بعد توقف لأنشطة الكرة الطائرة منذ 14 شهرا نتيجة إنتشار وباء كورونا.

وأبدى صبحي مساندته للإتحاد الأفريقي للقيام بنشاطه في القارة وإستعداد مصر لإستضافة كل الأحداث الرياضية للكرة الطائرة.

وكان صبحي قد حضر إفتتاح البطولة ثم حضر مباريات اليوم الثاني وقام مع رئيس الإتحاد الأفريقي بمصافحة فريقي مصر والمغرب الفائزين في اليوم الثاني للبطولة.