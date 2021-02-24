حب الجماهير الأهم.. وسام العابدي يطالب فرجاني ساسي بالاستمرار مع الزمالك

طالب المدافع التونسي المعتزل ولاعب الزمالك الأسبق، وسام العابدي، فرجاني ساسي بالبقاء في نادي الزمالك.

وقال وسام العابدي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": رسالتي لفرجاني حب جماهير الزمالك لن تجده في أي نادٍ آخر ، استمر مع الزمالك حتى لو كان العقد أقل من عروض أخرى؛ لأنك تأقلمت مع الزمالك ولاعبيه، وتؤدي أداء مميزا، بجانب حب الجماهير العظيمة.

وأضاف : أي فريق آخر ستنتقل له سيتطلب وقتا كبيرا للتأقلم .

وتابع: أتمنى أن يبقى فرجاني مع الزمالك ، وأن يحتفظ الزمالك بكامل قوامه الرئيسي من أجل التتويج ببطولات.

وواصل: "الزمالك أضاع نقطتين مثل مباراة مولودية الجزائر، وإذا كان يملك الأبيض مهاجما صريحا مثل مصطفى محمد لاستطاع الفوز".