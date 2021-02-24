مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-2-2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الأربعاء العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2 أتالانتا × ريال مدريد - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الأوروبي توتنهام × وولفسبيرجر النمساوى – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الهلال السودانى × مازيمبى الكونغولى – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 7 مواعيد مباريات الدوري الإسباني برشلونة × إلتشي – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي نيم أولمبيك × لوريان – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

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