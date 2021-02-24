مصير لجنة إدارة الزمالك بعد إلغاء اللائحة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرر رفض قبول استئناف مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الموقوف، بقرار من وزير الشباب والرياضة، على حكم إلغاء اللائحة.

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أنه لا يوجد تغيير طارئ سيحدث هذه الفترة على اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، رغم قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي .

وأكد هاني حتحوت، أنه تواصل مع بعض أعضاء اللجنة الحالية لإدارة الزمالك، والذين أكدوا أنه لا تغيير في الوضع الحالي لهم، وأن تعيين اللجنة لا علاقة له ببطلان اللائحة من عدمه.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا يكشف فيه تفاصيل اللائحة الخاصة بالنادي والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية.

وجاء نص البيان الصادر من نادي الزمالك منذ لحظات كالآتي:

بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من إلغاء للائحة الخاصة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وما ترتب عليها من آثار قانونية، فإن إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتي تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتى يتم تدارسه من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدى وجوبية، وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة.