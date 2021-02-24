بعد إيقافه عامًا.. رئيس اتحاد كرة اليد: ما الخطأ الجسيم الذي ارتكبته

قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد المصري، إنه لا يعلم سبب معاقبته بالإيقاف لمدة عام، من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف هشام نصر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، إنه قاد لعبة كرة اليد المصرية في تحقيق إنجازات دولية، كما ساهم في تنظيم بطولة كأس العالم لليد في مصر بنجاح منقطع النظير، ولم يكن ينتظر أن تكون هذه هي المكافأة.

وأكد أن العقوبة ستمنعه من خوض الانتخابات المقبلة، ما يعني أن عقوبته ستمتد إلى 5 سنوات وليس عاما واحدا، مشددا: «ما الخطأ الجسيم الذي ارتكبته ليتم إيقافي لمدة عام كامل؟».