أخبار الرياضة| مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ونادي الزمالك يصدر بيانا بشأن إلغاء اللائحة

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بمسابقة دوري أبطال أبطال أفريقيا، والتي أقيمت أمس الثلاثاء.

تنطلق اليوم، الأربعاء العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا