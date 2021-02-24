ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بمسابقة دوري أبطال أبطال أفريقيا، والتي أقيمت أمس الثلاثاء.
تنطلق اليوم، الأربعاء العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا
طالب المدافع التونسي المعتزل ولاعب الزمالك الأسبق، وسام العابدي، فرجاني ساسي بالبقاء في نادي الزمالك.
قال ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، إنه لم يتوقع غياب محمد مجدي أفشة عن تشكيل الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح سيمبا بهدف نظيف.
أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا يكشف فيه تفاصيل اللائحة الخاصة بالنادي والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ونادي الزمالك يصدر بيانا بشأن إلغاء اللائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.