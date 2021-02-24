حجازي يعدد أسباب خسارة اتحاد جدة أمام الفيصلي بثلاثية

عدد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة، أسباب خسارة فريقه أمام الفيصلي، مؤكدًا أن الأخطاء الفردية والجماعية فرطت في الاستحواذ على الكرة، وفقدنا السيطرة على المباراة.

وخسر الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام الفيصلي ضيفه، في لقاء جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، لحساب الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حجازي في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية": "كنا بحاجة للنقاط الثلاث، التي كانت ستفرق معنا في مشوارنا بالدوري، لكن نأمل في التعويض خلال المباريات المقبلة".

وتابع: "كان يجب علينا الحفاظ على الكرة بشكل أكبر، ونتحكم بالمباراة، وهذا ما فعله الفيصلي خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف حجازي، أن فريقه فتح الملعب بعد تعادل الفيصلي، بغية تحقيق هدف التقدم، لكن الفيصلي استغل ذلك بهجمات مرتدة خطرة جدًا، مضيفًا أنهم سيقاتلون في بقية المباريات لتحسين مركز الفريق.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما رفع الفيصلي نقاطه إلى 26 في المركز الثاني عشر.