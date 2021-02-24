عدد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة، أسباب خسارة فريقه أمام الفيصلي، مؤكدًا أن الأخطاء الفردية والجماعية فرطت في الاستحواذ على الكرة، وفقدنا السيطرة على المباراة.
وخسر الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام الفيصلي ضيفه، في لقاء جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، لحساب الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال حجازي في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية": "كنا بحاجة للنقاط الثلاث، التي كانت ستفرق معنا في مشوارنا بالدوري، لكن نأمل في التعويض خلال المباريات المقبلة".
وتابع: "كان يجب علينا الحفاظ على الكرة بشكل أكبر، ونتحكم بالمباراة، وهذا ما فعله الفيصلي خاصة في الشوط الثاني".
وأضاف حجازي، أن فريقه فتح الملعب بعد تعادل الفيصلي، بغية تحقيق هدف التقدم، لكن الفيصلي استغل ذلك بهجمات مرتدة خطرة جدًا، مضيفًا أنهم سيقاتلون في بقية المباريات لتحسين مركز الفريق.
وتوقف رصيد الاتحاد عند 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما رفع الفيصلي نقاطه إلى 26 في المركز الثاني عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجازي يعدد أسباب خسارة اتحاد جدة أمام الفيصلي بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.