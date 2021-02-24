سيمبا لـ دوت الخليج: الفوز على الأهلى "تاريخى".. والمشوار مازال طويلا

كشف محمد شارتى عضو مجلس إدارة نادى سيمبا التنزانى عن سعادته بالفوز الكبير الذى حققه الفريق على الأهلى فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد شارتى فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إن سيمبا قدم مباراة قوية أمام بطل إفريقيا واستحق الفوز والتربع على قمة المجموعة، ولكنه شدد على أن المشوار مازال طويلا فى البطولة خاصة أن الفريق لم يخض سوى مباراتين فقط فى منافسات دورى المجموعات.

وأشار إلى أن الحضور الجماهيرى الكبير سيظل عاملا مساعدا للفريق فى ظل الدعم الكبير من الحكومة التنزانية بعد السماح بالحضور الجماهيرى للمباراة.

ورفض محمد شارتى التعليق على هجوم وغضب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى حول الحضور الجماهيرى خاصة أن الفوز على الأهلى تاريخى

وخسر الأهلى أمس من سيمبا التنزانى بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند 3 نقاط حصدها بالفوز على المريخ السودانى فيما رفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط فى قمة المجموعة.