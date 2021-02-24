يفخر بدوره الحاسم.. توخيل يتغزل في أداء جيرو أمام أتلتيكو مدريد

كشف الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عقب الفوز 0-1 على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أنه احتفظ بأوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء خلال اللقاء الأخير في البريميرليج من أجل لقاء الفريق الإسباني، مؤكدا أن المهاجم الفرنسي يتعين عليه "الفخر" بدوره الحاسم.

وأوضح توماس توخيل، أثناء مؤتمر صحفي عقب المباراة من ملعب بوخارست الوطني: "ليس هذا ما فعله توخيل، بل حققه جيرو. سعيد لأن كل شيء سار على ما يرام. قدمنا أداءً طيبا للغاية. ركزنا طوال 96 دقيقة. خلق الفرص كان صعبا. لذا أنا راض تماما، وسعيد للغاية".

وقال توخيل: "إذا شاهدتم جيرو يوميا فلن تندهشوا (بهدفه من ركلة مقصية مزدوجة)، يتمتع بلياقة بدنية هائلة، وتروق لي سرعة بديهته، يمنحني شعورا بأنه سعيد في كل مران يوميا، يبدو كشاب عمره 20 عاما. يتمتع بالروح الإيجابية دوما".

وأعرب المدرب الألماني عن أمله في إقامة لقاء الإياب من ثمن النهائي بملعب ستامفورد بريدج في لندن، وفي حال لم يكن ذلك ممكنا فسيتم البحث "عن أفضل حل".

ويغيب عن مباراة العودة للإيقاف كل من ميسون ماونت وجورجينيو اللذين وصفهما توخيل بـ"لاعبين مهمين، بذلا مجهودا وفيرا اليوم، يصنعان الفارق مع المجموعة، لكننا سنفكر في مسألة غيابهما عن مواجهة الأتلتي بعد أن نخوض المباريات الثلاث التي تنتظرنا ضد مانشستر يونايتد وإيفرتون وليدز".