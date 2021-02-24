ضياء السيد لـ دوت الخليج: ارتداء قميص الأهلى شرف لأى لاعب..وانتقاد موسيماني مبالغ فيه

نجم الأهلى السابق فى حواره لـ " دوت الخليج " :

الاهلي المرشح الأقوى للتتويج بالعاشرة هذا الموسم .. وبواليا يحتاج للتهديف

حملة التبرعات لا تليق بنادي الزمالك .. وسوء إدارة الإسماعيلي سبب تراجعه

يعد ضياء السيد أحد أهم المدربين في تاريخ الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، لما قدمه خلال مسيرته التدربية، بقيادته لمنتخب الشباب في كأس العالم 2011 والوصول إلى دور الـ16 وتقديم عروض متميزة مع جيل من أقوى الأجيال في تاريخ الكرة المصرية، بالإضافة إلى توليه مسئولية المدرب العام مع الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

**ما سبب ابتعاد ضياء السيد عن التدريب ؟

- لأ اعلم سبب ابتعادي عن التدريب الفترة الماضية، أحيانًا يكون هناك بعض العروض ويتم مناقشتها، ولكن لا يتم الأمر في النهاية

** التدريب في مصر بالكفاءة أم بالوساطة ؟

- التدريب في مصر أحيانًا يكون بالكفاءة وفي اأوقات أخرى يكون بالواسطة وبالعلاقات بين الوكلاء والمدربين ورؤساء الأندية.

**ما تقييمك لأداء موسيماني مع النادي الأهلي ؟

بيستو موسيماني يؤدي بشكل جيد مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية ونجح في حصد الثلاثية مع التتويج ببروزنية كأس العالم للأندية، وبالتأكيد هو مدرب متميز ويسير بخطى ثابته مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

** ما رأيك في الانتقادات الموجهة لموسيماني ؟

- احيانًا تكون الانتقادات مبالغ فيها.. موسيماني قدم أداءا جيدا مع الأهلي، وقدم أداءا متميزا مع في كأس العالم للأنيدة باستثناء مباراة بايرن ميونخ وطريقة إدارته الفنية للمباراة.

بخلاف ذلك قدم شوطا متميزا مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري، ونجح في تحقيق الفوز، وقدم مباراة جيدة فنيًا وخططيًا أمام بالميراس بطل البرازيل، ونجح في أن يصل إلى المركز الثالث والتتويج ببروزنية كأس العالم للأندية.

** هل رحيل رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي عن الأهلي خسارة لهم ؟

- لا يمكن تحديد هذا الأمر، الجماهير وعشاق الأندية يتمنون أن يظل اللاعب داخل النادي حتى اعتزاله، ولكن أمر خسارة اللاعب رحيله عن الأهلي اللاعب فقط هو الذي يحدد هذا الأمر.

ولكن في النهاية ارتداء قميص النادي الأهلي شرف لأي لاعب، وأي لاعب في مصر يتمنى أن يلعب في صفوف النادي الأهلي.

** هل الأهلي مرشح للتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ؟

بالتأكيد الأهلي هو المرشح الأول للتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ولكن هناك مرشحين أخرين للفوز بالبطولة مثل الزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

ولكن في المجمل الأهلي هو المرشح الأقوى للتويج بدوري أبطال أفريقيا وتحقيق العاشرة والتأهل لكأس العالم للأندية من جديد.

** ما رأيك في صفقات النادي الأهلي ؟

الأهلي أبرم صفقات متميزة مثل بدر بانون، مدافع من العيار الثقيل ويقدم أداء متميزا، وطاهر محمد طاهر لاعب كبير ويقدم أداء طيب مع الفريق حتى تلك اللحظة.

وعن المهاجم والتر بواليا، إلى الآن أتمنى أن يثبت نفسه مع النادي الأهلي، ولكي يكون صفقة جيدة بالنسبة لكونه رأس حربة فعليه تسجيل العديد من الأهداف، ولكن أعتقد أن النادي الأهلي كان يستحق مهاجما أفضل من بواليا.

** ما رأيك في حملة التبرعات لتجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك ؟

- الأمر أثير بشكل غير مقبول لنادي بحجم الزمالك، أمر بيع قمصان اللاعب أثير بطريقة لا تناسب نادي الزمالك، الزمالك أكبر من هذا الأمر، ونادي الزمالك كيان كبير ويجب على اللاعب أن يكون راغبا في الاستمرار مع النادي وأن يقبل بتقييم النادي له، خاصة وأن تقييم إدارة نادي الزمالك المادي لا يقلل أبدًا من فرجاني ساسي.

أما عن التبرعات فأي نادي يقبل التبرعات من رجال أعمال وأحيانًا تكون معلنة وأحيانًا غير معلنة.

** هل يستحق الإسماعيلي مركزه الحالي ؟

الإسماعيلي لا يستحق ترتيبه الحالي في جدول الدوري، وسوء ادارة الفريق في اخر ثلاث سنوات هي ما أدت به الي هذه الحالة، اعتادنا على الاسماعيلي خلال الفترة الماضية بانه الثالث بعد الأهلي والزمالك، لذلك من الصعب مشاهدته في هذا المركز بالوقت الحالي، ولكن سوء الادارة هو ما ادى الي الاسماعيلي الي هذه المرحلة.

** ما رأيك في أداء منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا ؟

المنتخب المصري وجهازه الفني بقيادة حسام البدري، قدم اخر مباراتين في تصفيات أمم أفريقيا بشكل جيد، خاصة المباراة التي كانت خارج الديار، قبل ذلك كان الدوري يعاني من حالة توقف، وكان هناك عدد من الأمور التي كانت تعطل المنتخب، ولكن بالوقت الحالي المنتخب قدم اداء متميز في اخر مباراتين واتمنى له التوفيق في معسكر مارس المقبل.