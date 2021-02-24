يواصل نادي الهلال تدريباته، تحت قيادة مدربه البرازيلي ميكالي، في إطار الاستعداد لمواجهة الفتح بالجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الهلال قد تعرض للخسارة بهدف نظيف في كلاسيكو المملكة أمام النصر، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب مرسول بارك في ختام مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين.
ويحل الهلال ضيفا على الفتح في الجولة 21 من الدوري السعودي، الأحد المقبل ويتم بث اللقاء عبر القناة الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمسابقة دوري المحترفين السعودي.
وبعد خسارة الهلال من النصر، تجمد رصيد الزعيم عند النقطة 36، خلف الشباب متصدر جدول المسابقة برصيد 41 نقطة، بينما الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موعد مباراة الهلال السعودي أمام الفتح بعد خسارة ديربى النصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.