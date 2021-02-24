كأس الإمارات.. بنى ياس يطالب بإعادة مباراة شباب الأهلى ويتهم الحكم حمد يوسف

طالب عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، أحمد الجابري، بإعادة مباراة «السماوي» أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الامارات .التي انتهت بفوز «فرسان دبي» 1-صفر وتأهله إلى النهائي.

وقال الجابري في تصريحات لصحيفة " الامارات اليوم " إن بني ياس تعرّض لقرارات غير منصفة من الحكم حمد علي يوسف.

وتابع: «مع كامل احترامي لشباب الأهلي، لكنه لم يحقق الفوز على بني ياس، وحكم المباراة أفسد العمل الذي قامت به إدارة السماوي منذ بداية الموسم، لتجهيز الفريق الذي يشاهده الجميع بالمستوى الذي ظهر به».

في جانب آخر، أكدت شركة بني ياس، أمس، في بيان لها أنها بصدد التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم حمد علي يوسف، والقائمين على غرفة «الفار»، وأكد بيان النادي أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية واضحة أثرت في النتيجة النهائية، وقال إن من بين الأخطاء المؤثرة «إلغاء هدف صحيح للاعب سهيل النوبي في الدقيقة 33، وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لبني ياس في الدقيقة 83 لخيمينيز، رغم إجماع الجميع من وسائل إعلام وخبراء على صحتها».

وقال إن الحكم تسبب في طرد جواو فيكتور في بداية الشوط الثاني فى الدقيقة 55 بعد إنذار ثانٍ، وعقب إنذار أول غير مستحق في الدقيقة 40.

وعاب النادي على غرفة «الفار» عدم التدخل لتصحيح قرارات مؤثرة، قال إن من بينها «هدف النوبي الملغى بسبب التسلل، رغم إيقاف اللعب لخمس دقائق و20 ثانية، وإصدار قرار خاطئ، بخلاف عدم طلب (الفار) إيقاف اللعب ولو لدقيقة في حالة ركلة الجزاء غير المحتسبة لبني ياس بالدقيقة 83».