العنبري بعد الخروج من كأس الإمارات : خسارة 3 بطولات فى شهر لا يقلل من لاعبى الشارقة

أكد عبدالعزيز العنبري المدير الفنى لفريق الشارقة أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف الجميع لدعم الشارقة لكي يتخطى الظروف الصعبة حاليًا.

وأشار في المؤتمر الصحفى بعد الخروج من نصف نهائي كأس رئيس دولة الامارات أمام النصر 3-صفر: «الكل يعلم الظروف التي يمر بها الشارقة بسبب الغيابات نتيجة الإصابات، وخسارة ثلاث بطولات في شهر لا يجب أن تقلل من العمل الذي يقدمه اللاعبون على أرض الملعب».

وتابع«مباراة الكأس أصبحت من الماضي، وما يهمنا حاليًا الحفاظ على صدارة الدوري والعودة إلى الانتصارات».

من ناحية أخرى .. طالب عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، أحمد الجابري، بإعادة مباراة «السماوي» أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الامارات .التي انتهت بفوز «فرسان دبي» 1-صفر وتأهله إلى النهائي.

وقال الجابري في تصريحات لصحيفة " الامارات اليوم " إن بني ياس تعرّض لقرارات غير منصفة من الحكم حمد علي يوسف.

وتابع: «مع كامل احترامي لشباب الأهلي، لكنه لم يحقق الفوز على بني ياس، وحكم المباراة أفسد العمل الذي قامت به إدارة السماوي منذ بداية الموسم، لتجهيز الفريق الذي يشاهده الجميع بالمستوى الذي ظهر به».