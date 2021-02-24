ضربة موجعة لأهلى جده قبل مواجهة الفيصلى بالدوري السعودي

كشفت ادارة نادى أهلى جده السعودى أن الصربي فيجسا، لاعب الفريق سيغيب عن مواجهة فريقه أمام الفيصلي المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.
وقالت مصادر بادارة النادى السعودي لصحيفة " الرياضية السعودية " أن التشخيص المبدئي يوضح تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية، بسبب الجهد في إحدى الهجمات نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقه أمام الشباب أمس الأول في الرياض.
وأوضحت المصادر أن فيجسا سيجري أشعة رنين على موضع الإصابة اليوم في أحد المستشفيات الخاصة، لتحديد درجة التمزق ومدة الغياب التي ستتراوح بشكل مبدئي ما بين الأسبوعين إلى 3 أسابيع، حيث سينتظر فلادان، مدرب الفريق، التقرير الطبي الخاص باللاعب، لمعرفة المباريات التي سيغيب عنها.
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