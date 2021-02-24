خاص| أيمن الرمادي: الكرة المصرية تفتقد الاحترافية.. ولاعبو مصر والجزائر الأقوى عربيا.. وهذا موقفي من تدريب المقاصة

أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان الإماراتي:

أُفضل انتهاء تجربتي مع الفريق بنهاية الموسم

الكرة المصرية تفتقد تطبيق النظام واللوائح

الأهلي والزمالك الأقوى عربيا

هو أحد أهم المدربين الذين حفروا أسمائهم بحروف من ذهب في الدوريات الخليجية، هو المدرب المصري، أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي، خاض العديد من التجارب تدريبية لأكثر من عشرين عاما على مستوى الدوري الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين، وتوج بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات خلال مسيرته التدريبية

لعب الرمادي لعدة أندية مصرية أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع في الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من دورات تدريبية، وبدأ رحلته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي الشعب الإماراتي عام 1999.

عن رحلته مع الساحرة المستديرة لأكثر من 20 عاما كمدرب محترف في الدوري الإماراتي، تحدث الرمادي لموقع دوت الخليج الإخباري عن كواليس الرحلة وأهميتها في السطور التالية..

بماذا يتميز الدوري الإماراتي؟

يمتاز بالاحترافية، وهو شبيه إلى حد ما بالدوري السعودي، وأقوى بشكل ملحوظ من القطري، فيمكننا تصنيفه في تلك المرتبة، ويعتبر الدوري متميزا باحترافيته بعيدا عن مختلف الدوريات العربية أو الإفريقية لأنه ملتزم بتطبيق قوانين الفيفا بشكل قوي، ويعمل باستمرار على استقطاب أسماء كبيرة عالميا من اللاعبين والمدربين، لذلك حصل الدوري الإماراتي على تصنيف أفضل دوري في آسيا لثلاثة مواسم متتالية متفوقا على دوريات كبيرة مثل الدوري السعودي والدوري الصيني والياباني، قبل تراجعه نسبيا فترة جائحة كورونا التي يعاني منها القطاع الكوري على مستوى العالم.

ما أسباب تراجع نتائج نادي عجمان رغم قوته التنافسية؟

ينقصنا التركيز بشكل أكبر، والتوفيق غير الملازم للفريق الفترة الأخيرة، بالإضافة لحاجة الفريق لدعم مادي أكبر لأن النادي يعتبر الأقل ماديا الموسم الحالي ضمن أندية المحترفين، ولكن النادي لديه إدارة مخلصة ومحترمة، تعمل بجدية ومؤمنة بالعمل، فقط نحتاج لتكثيف العمل.

كيف تستعدون للمباراة القادمة أمام نادي "بني ياس"؟

مباراة بني ياس تعتبر طوق نجاة لنا لكنها صعبة لأن المنافس قوي وينافس على المربع الذهبي للمسابقة، وهدفنا الفوز بها والهروب من الخطر وشبح الهبوط، ومستعدين لها بشكل جيد بدنيا وذهنيا.

هل ستستمر في تدريب نادي عجمان بعد نهاية هذا الموسم؟

أتولى مهمتي مع نادي عجمان منذ ستة مواسم، وهي فترة طويلة، لذلك أعتقد أن الأفضل للفريق ولي كمدرب، أن نجدد الدماء بخوض تجارب تدريبية جديدة تكسبني خبرات، وقيادة عجمان بفكر مختلف لمدرب جديد، مع العلم أننى لم أناقش هذا الأمر مع إدارة النادي حتى الآن في انتظار انتهاء الموسم الحالي.

هل من الممكن أن تخوض تجربة تدريب قادمة في مصر؟

في كل الأحوال، يشرفني العمل في مصر، لكن أعتقد أن الأمر صعب في ظل الظروف والمواصفات الحالية للدوري المصري، فلا يوجد دوري محترف في مصر، إلى جانب الحالة المتردية للملاعب، والأهم من ذلك عدم اعتماد جدول مباريات الدوري المصري على معايير محددة.

هل تواصل معك نادي مصري في الفترة السابقة؟

تواصل معي في وقت سابق، وليد هويدي، من نادي مصر المقاصة لتدريب الفريق لكني اعتذرت لأني أفضل دائما الأجواء الاحترافية في التدريب والاستناد الدائم لمعايير واضحة والتي أعتقد أن مسابقة الدوري المصري تفتقدها في وقتنا الحالي، رغم إني طالبت بها بشكل ودي أكثر من مرة.

فالأجواء التنظيمية من أهم آليات العمل الاحترافي أمثلة تنظيم الملاعب ودخول اللاعبين والأماكن المخصصة للإعلام، وأدوات التدريب، وأتمنى لمصر أن تخطوا نحو الاحتراف قريبا.

ما الفرق بين الدوري المصري والإماراتي؟

اللاعب المصري هو نقطة قوة الدوري، على صعيد الإمكانات الفردية حيث يعد اللاعبون المصريون والجزائريون هما الأقوى بدنيا وفنيا، أما بالنظر للدوري الإماراتي، فنقطة قوته في استقطاب محترفين مميزين، ومدربين عالميين في التصنيف الخامس والسادس عالميا على سبيل المثال براندلي مدرب إيطاليا، الذي درب النصر الإماراتي.

أيضا الدوري الإماراتي، دوري محترفين معترف به من الفيفا، مما يضفي عليه قواعد أهمها وجوب حصولك على رخصة تدريب احترافية حتى يمكنك التدريب، بعكس معظم مدربي إفريقيا.

أما الفارق التنظيمي فهو شاسع كما سبق وأوضحنا، سواء من جدول المباريات او إمكانيات التصوير، أو طرق تنظيم ما قبل المباراة، أو أيضا الفارق في المبالغ المدفوعة لاستقطاب محترفين.

ما أقوى خمسة فرق عربية من وجهة نظرك؟

بما إني مصري متحيز، فأعتقد لازم يكون الأهلي والزمالك في المقدمة، ثم يأتي الهلال السعودي، ثم العين الإماراتي بالنظر للمستوى المميز والنتائج القوية، وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد تغلبه على نادي ريفر بليت في ملحمة كانت قوية ومثيرة جدا، وأيضا الترجي التونسي يأتي في قائمة الأقوى.

التغلب على فرق أمريكا اللاتينية يعتبر إنجازا قويا للفرق العربية على مستوى الاحتكاك وكسب الخبرات وقياس قدرة اللاعب العربي على المنافسة، مثل ما حدث مع العين، ومع الأهلي بعد تفوقه على بالميراس مؤخرا.

هل وجود بطل أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية يضعف مستوى البطولة بحسمه للقب؟

تعتبر بطولة العالم للأندية فرصة ذهبية للاحتكاك بأندية العالم والمصنفة في القمة، وأعتقد أن مشاركاتنا العربية كانت إيجابية وفعالة بشكل ملحوظ وأكسبت لاعبينا ومدربينا خبرات يمكن أن نبني عليها وننميها، إضافة إلى حقيقة أن نادي بايرن ميونخ فرض سيطرته على أندية العالم منذ سنوات، فلا يمكننا الجزم أن وجوده يضعفها، لكنها ليست في نفس قوة البطولات الأوروبية أو العالمية الأخرى بالتأكيد.

ماذا استفدت من التجارب التدريبية في الدوري الإماراتي؟

حمدا لله ساجدا، استفادتي من التدريب في الإمارات عظيمة جدا، حضرت فترات معايشة مع أندية أوروبية كثيرة كان من أبرزها فترة مع نادي شتوتجارت الألماني، مع المدرب الإيطالي المخضرم، جوفاني تراباتوني، ثم حصلت على رخص التدريب الدولية متدرجا فيها والتي مكنتني من مواصلة مشوار التدريب الاحترافي، ثم التعامل مع مدربين أوروبيين وعالميين في مواجهتهم واللعب ضدهم ومنافستهم.

ماذا تتمنى للكرة المصرية؟

أتمنى أن تطور الكرة في مصر ونطبق مبدأ الانفتاح أكثر على الكرة العالمية والاستفادة منها والإضافة لها، والاحتراف من بداية اللاعب الناشئ، وتطبيق معايير أكثر عالمية حتى نستفيد من إمكانات لاعبينا ومدربينا، خاصة وأن العائق ليس ماديا، لكنها فقط الإرادة والتنظيم الجيد.

وأنصح بالتخصص، وأن يؤدي كل دوره بناء على دراسة سواء دراسة علم كرة القدم أو على التدريب، وأن ينفتح مدربي الناشئين في مصر على العالم لتفادي الأخطاء البدنية والذهنية أثناء التعامل مع اللاعب صغير السن، وبالتأكيد لا أنصح بحصر النشء في الأكاديميات لأن الكثير من المواهب لا تستطيع أن تسلك هذا الطريق وتموت دون اكتشافها.