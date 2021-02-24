تعرف على طاقم حكام مباراة أسوان وسوهاج في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، أسماء طاقم حكام مباراة أسوان أمام سوهاج، بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر. ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب استاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا. وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: جلال أحمد حكما للساحة ويعاونه ثنائي المساعدين وائل فاروق محمد صلاح العايدى ومحمد عبد العزيز حكما رابعا.

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