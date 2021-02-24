ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على أتالانتا الإيطالي، في بيرجامو، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتميز فريق أتالانتا بقيادة جاسبريني بالعمل الهجومي ولا يعاني من مشكلات وقد تغلب على أزمات الأسابيع الماضية في الدوري الإيطالي، وتحصن في المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية.

بينما يعاني ريال مدريد من مشكلة في الغيابات، لكنه قادر على الانتفاضة عندما يضيق الخناق حوله، لا سيما وأن دوري الأبطال هو بطولته المفضلة.