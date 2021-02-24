ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على أتالانتا الإيطالي، في بيرجامو، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ويتميز فريق أتالانتا بقيادة جاسبريني بالعمل الهجومي ولا يعاني من مشكلات وقد تغلب على أزمات الأسابيع الماضية في الدوري الإيطالي، وتحصن في المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية.
بينما يعاني ريال مدريد من مشكلة في الغيابات، لكنه قادر على الانتفاضة عندما يضيق الخناق حوله، لا سيما وأن دوري الأبطال هو بطولته المفضلة.
كما يحظى الفريق الإسباني بأفضلية على الفرق الإيطالية في الآونة الأخيرة في المسابقات الأوروبية.
ويدخل ريال مدريد المباراة بدون 9 لاعبين من القوام الأساسي، حيث يغيب كل من راموس، مارسيلو، كارفخال، ميليتاو، أودريوزولا، فالفيردي، هازارد، بنزيما، في المقابل ظهرت وجوه جديدة من فريق الكاستيا.
وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب
خط الدفاع: فاران - ناتشو - ميندي - جوست - ميجيل أورتيجا
خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - سيرجيو أريباس - بلانكو
خط الهجوم: أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينيسوس جونيور - ماراينو - هوجو دورو.
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