مانشستر سيتي في مهمة سهلة بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدربه بيب جوارديولا، ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم الأربعاء، في العاشرة مساءً، بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وستلعب المباراة في بوشكاش أرينا في بودابست بسبب قيود السفر المفروضة على الانتقالات بين بعض البلدان بسبب جائحة كوفيد-19.