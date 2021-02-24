مانشستر سيتي في مهمة سهلة بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

وستلعب المباراة في بوشكاش أرينا في بودابست بسبب قيود السفر المفروضة على الانتقالات بين بعض البلدان بسبب جائحة كوفيد-19.
ويدخل مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، المباراة منتشيًا بفوز مهم (1-صفر) على أرسنال، يوم الأحد الماضي، ليمدد سلسلة انتصاراته للمباراة 18 على التوالي.
وسيكون السيتي مرشحا للفوز على مونشنجلادباخ، لكن جوارديولا شدد على ضرورة احترام المنافس الألماني.
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