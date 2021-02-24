الجمعة.. جرعة ثالثة من تطعيم الملاريا للاعبي الأهلي

يحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجرعة الثالثة من تطعيم الملاريا يوم الجمعة المقبل.

وحدد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق،٣ جرعات تطعيم ضد الملاريا للاعبي الأهلي؛ حصلوا منها على جرعتين، على أن تكون الجرعة الثالثة يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، قد عادت من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

‎ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.