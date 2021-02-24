اتحاد الكرة يستبعد فاروق جعفر من ترشيحات المدير الفني للجبلاية

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، استبعاد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، من ترشيحات تولى منصب المدير الفني للجبلاية.

وكان اتحاد الكرة أعلن رسميا إنهاء عمل الدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، وتوجيه الشكر له على ما قدمه خلال الفترة السابقة، مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن مسئولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة استبعدوا فكرة الاستعانة بخدمات فاروق جعفر لتولى مهام المدير الفني للاتحاد خلفا للدكتور محمود سعد.

وأضاف أن مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة استندوا فى قرارهم إلى سابق تواجد فاروق جعفر مديرا فنيا للجبلاية ولم يقدم أى مردود على مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

وأشار إلى أن فاروق جعفر صعب التعامل مع مسئولى الجبلاية نظرا لتمسكه بفكرة أنه نجم سابق فى الزمالك وله شعبيته ولا يستمع لأى آراء خاصة بعمله.

وأوضح أن الإدارة الفنية فى الوقت الراهن لا يتولى شئونها أى موظف، لافتا إلى أنه سوف يتم حسم اختيار خليفة الدكتور محمود سعد فى قادم الساعات والإعلان عنه.