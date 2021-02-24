عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة دوري الأبطال.. ونركز في مواجهة طلائع الجيش

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة دوري أبطال أفريقيا، للتركيز في الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وقال عبد الحفيظ إن اللاعبين قدموا ما في وسعهم في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي واجه منافسا قويا على المستوى الفني، وعلى ملعبه ووسط جماهيره بالإضافة إلى أجواء الطقس والرطوبة أثناء المباراة.
وأضاف: «الهزيمة أمام سيمبا زادت من صعوبة مواجهتي فيتا كلوب ذهابا وإيابا فى دوري أبطال أفريقيا، وحتى يركز الجميع في المباراتين علينا أن نكون جاهزين أمام طلائع الجيش، وغلق ملف أفريقيا نهائيا لما بعد مواجهة الطلائع».
يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، عادت إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.
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