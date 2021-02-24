المصري يكشف آخر تطورات تجديد عقد كريم العراقي وعروض اللاعب الاحترافية

كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، تطورات ملف تجديد عقد كريم العراقي، نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخولي، في تصريحات عبر أثير "أون سبورت اف ام"، أن المفاوضات ما زالت مستمرة لتجديد عقد اللاعب، ولكنها تأخرت قليلا نظرا لوجود تامر النحاس، وكيل اللاعب، مشددا على أن عقد اللاعب ما زال به موسم ونصف الموسم، ولكن النادي يرغب في أن يكون هناك استقرار.

وقال إن العراقي لم يتلق أي عرض من الدوري المصري، ولكنه تلقى عرضا من أحد الأنديه في الدوري البرتغالي ولكنه لم يكن مناسبا ماديا.

وأضاف أن مجلس الإدارة كان سيعقد جلسة أمس، الثلاثاء، مع أحمد جمعة، نجم الفريق، لحسم تجديد عقده، ولكن تم تأجيلها عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا في الدوري.

أما عن حسن علي، نجم الفريق، فأكد أن النادي يرغب في تعديل عقده ماديا نظرا لما يقدمه اللاعب مع الفريق.

