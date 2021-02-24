برشلونة يسعى للحفاظ على آماله في المنافسة على الليجا اليوم أمام إلتشي

يلتقي برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، مع إلتشي، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الأول للدوري الإسباني، ستقام على ملعب كامب نو.
ويسعى البرسا للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، من خلال مواجهة إلتشي، كما يأمل في مصالحة جماهيره بعد تعادل مخيب للآمال أمام قادش بالمباراة الماضية بالليجا.
ويتواجد البرسا في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا وفي رصيده 47 نقطة، ويبعد عن المتصدر أتليتكو مدريد بفارق 8 نقاط.
وواجه برشلونة فريق إلتشي في الدور الثاني من الدوري هذا الموسم، ونجح في أن يحقق الفوز عليه بهدفين دون رد.
ومن المتوقع أن يبدأ رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: مينجويزا – جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - فيربو.
خط الوسط: فرانكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - بيدري.
خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان - ترينكاو.
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