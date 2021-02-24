الأزمة تشتعل.. الجبلاية تلزم الأندية بإجراء صارم بشأن مسحات كورونا فى الدورى

تصاعدت الأزمة بين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وأندية الدوري الممتاز، بسبب مسحات فيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما ألزمت الجبلاية مسؤولى الاندية بإجراء مسحات فيروس كورونا للاعبين فى معامل تابعة إلى وزارة الصحة قبل المباريات ب ٤٨ ساعة وتحمل تكلفتها بعيدا عن اتحاد الكرة.

وشددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على مسؤولى الأندية بضرورة ارسال نتائج مسجات فيروس كورونا الى الجبلاية فور تسملها من المعامل.

وتنتهى المهلة التى حددتها اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد لأندية الدورى الممتاز من أجل سداد مديونية مسحات فيروس كورونا مطلع الأسبوع المقبل.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة منحت أندية الدورى مهلة خمسة عشر يوما من أجل سداد مديونية مسحات فيروس كورونا التى تخطت حاجز ال ٢٤ مليونا من الجنيهات.

واخطر مسؤولى الجبلاية اندية الدورى الممتاز أنها سوف تقوم بتحصيل المستحقات المالية من مسحات كورونا من نصيبها فى مستحقات البث الفضائي.

وتمسكت الجبلاية بتحصيل المديونية المستحقة على الأندية الخاصة بمسحات فيروس كورونا وذلك بعد انتهاء المهلة قبل الجولة القادمة فى الدورى المحلى من نصيب كل نادى الذى لا يقل عن ١٥ مليون جنية.

يذكر أن مسؤولى الأندية أعلنوا رفض سداد مديونيات مسحات فيروس كورونا استنادا إلى سابق اعلان اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني تحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا ولجات إلى وزير الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.