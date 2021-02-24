خلال ساعات.. اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن على مواعيد 10 جولات بالدورى

يعلن خلال ساعات اتحاد الكرة عن جدول المباريات المتبقية من منافسات بطولة الدوري المصري. كانت إدارة المسابقات فى الجبلاية أعلنت عن مواعيد مباريات ١٤ جولة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وينتظر مسئولو الجبلاية وصول موافقة الجهات الأمنية على ١٠ أسابيع على الأقل من جدول الدورى تمهيدا للإعلان عنها وإخطار مسئولي الأندية المشاركة في المسابقة المحلية. وخاطب مسئولو الجبلاية الجهات الأمنية من أجل إرسال الموافقة الأمنية بشأن اعتماد جدول منافسات البطولة المحلية. واستند مسئولو الجبلاية إلى أن آخر موعد لإقامة منافسات الأسبوع الـ ١٤ يوم ١ مارس المقبل. يذكر أن نادى الزمالك يتصدر ترتيب الدورى الممتاز فيما حل فريق الأهلي بالمركز الثالث والمصري رابعا.

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