تخطت 24 مليون جنيه.. الجبلاية تهدد الأندية بتحصيل مديونية مسحات كورونا من البث الفضائي

تنتهي المهلة التي حددتها اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، لأندية الدوري الممتاز من أجل سداد مديونية مسحات فيروس كورونا مطلع الأسبوع المقبل.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة منحت أندية الدوري مهلة خمسة عشر يومًا من أجل سداد مديونية مسحات فيروس كورونا التي تخطت حاجز الـ24 مليون جنيه.

وأخطر مسئولو الجبلاية أندية الدوري الممتاز أنها سوف تقوم بتحصيل المستحقات المالية من مسحات كورونا من نصيبها في مستحقات البث الفضائي.

وتمسكت الجبلاية بتحصيل المديونية المستحقة على الأندية الخاصة بمسحات فيروس كورونا، وذلك بعد انتهاء المهلة قبل الجولة القادمة في الدوري المحلى من نصيب كل نادٍ الذى لا يقل عن 15 مليون جنيه.

يذكر أن مسئولي الأندية أعلنوا رفض سداد مديونيات مسحات فيروس كورونا استنادًا إلى سابق إعلان اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمّل تكاليف مسحات فيروس كورونا، ولجأت إلى وزير الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي.