حسام البدرى يعلن استدعاء المحترفين لمنتخب مصر في هذا الموعد

يتأهب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري للإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين استعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويدخل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري معسكرا تدريبيا خلال شهر مارس المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.

ومن المقرر اعلان البدرى ورفاقه عن أسماء اللاعبين المحترفين للانضمام إلى معسكر شهر مارس القادم عقب انتهاء فريقى الأهلي والزمالك من مباريات دورى ابطال افريقيا أمام الترجي وفيتا كلوب الكونغولى المحدد لهما يوم ٦ من الشهر ذاته.

واتفق الجهاز الفني للمنتخب الوطني على استدعاء كل من : محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الننى وأحمد حجازى ومصطفى محمد واحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه.

وعقدت مؤخرا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري للاطمئنان على آخر ترتيبات معسكر الفريق الشهر المقبل في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي اللجنة.

فيما ناقش الجهاز الفني خلال اجتماع منفصل استعداداته للمرحلة المقبلة في حضور مدير الفريق محمد بركات وأعضاء الجهاز الفني المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي كل الملفات المطروحة قبل مواجهة كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

كما تطرق الاجتماع الي كيفية وضع قيود صارمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومناقشة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب تطبيق أفضل الأنظمة للحفاظ علي سلامة الجميع