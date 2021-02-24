زي النهارده.. أزمة تعطل أتوبيس الزمالك في مباراة الأهلي

يتزامن يوم 24 فبراير بذكرى أزمة تعطل أتوبيس الزمالك وتخلفه عن الحضور إلى مباراة القمة أمام الأهلي في الموسم الماضي باستاد القاهرة.

وأطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا صافرة نهاية المباراة، التي لم تنطلق بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بسبب غياب لاعبي الفريق الأبيض عن استاد القاهرة، بعد إعلان تعطل حافلتهم وسوء الأحوال الجوية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار النادي الأهلي فائزًا في مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزًا بالقمة (2-0)، وخصم 3 نقاط من الزمالك بخلاف خسارته نقاط المباراة في نهاية الموسم.

وتخلف الزمالك عن حضور قمة استاد القاهرة بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينها، رفضه خوض المباراة، ثم أرسل حافلة تقل بعض الناشئين إلى ستاد القاهرة قبل أن تعود من منتصف الطريق إلى مقر الزمالك.

واستند الاتحاد المصري في قراره إلى المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات، والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقات؛ ليتم اعتماد انسحاب الزمالك وخسارته القمة أمام الأهلي.

وتوج الأهلي بطلا للدوري في نهاية الموسم الماضي باللقب الـ42 في تاريخه بينما نجح الزمالك في إنهاء الموسم بالمركز الثاني ليشارك في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.