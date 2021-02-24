قمة مرتقبة.. الهلال السوداني يستضيف مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يحل مازيمبي الكونغولي ضيفا ثقيلا على الهلال السوداني، الأربعاء، في مواجهة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الهلال السوداني لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت بجنوب إفريقيا قبل نحو أسبوعين.

ويأمل مازيمبي في الخروج بنتيجة إيجابية، من ملعب الهلال، وأيضا تعويض السقوط على ملعبه فى الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة على ستاد الهلال.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية، ثم يأتي خلفه مازيمبي وشباب بلوزداد، وكل منهما لديه نقطة، ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة بدون نقاط.