موعد مباراة توتنهام ضد وولفسبيرجر النمساوي في الدوري الأوروبي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، وولفسبيرجر النمساوي، اليوم، الأربعاء، في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السابعة مساءً، باستاد توتنهام هوتسبر، وتنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق نوفل باشي.

وكان توتنهام عاد بفوز ثمين على حساب فولفسبرجر النمساوي (4-1)، االخميس الماضي، في ذهاب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.