الأهلي والزمالك يتنافسان على صدارة الدوري.. وسيراميكا كليوباترا الحصان الأسود

بعد التعثر في دوري أبطال أفريقيا يعود قطبا الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، إلى المنافسة الشرسة على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز.

الفارس الأبيض يسير بخطى ثابتة ويواصل صدارة ترتيب المسابقة المحلية برصيد ٢٩ نقطة فيما يتأهب المارد الأحمر إلى استعادة عرش الدوري في قادم المباريات.

فيما نجح فريق سيراميكا كليوباترا أن يثبت جدارته وخطف الأنظار في أول ظهور له في دوري الأضواء والشهرة واستحق أن يطلق عليه لقب الحصان الأسود.

دوت الخليج يسلط الضوء على قادم المواجهات فى المسابقة المحلية وصراع الصدارة فى الدورى وسباق المنافسة التي يشارك بها فريق سيراميكا كليوباترا على التواجد ضمن الكبار فى المربع الذهبي.

النادى الأهلي

يستعد المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لمصالحة الجماهير بعد السقوط في تنزانيا والخسارة أمام سيمبا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما عصر أمس الثلاثاء فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أصحاب الرداء الأحمر على موعد مع مواجهة صعبة أمام نظيره فريق طلائع الجيش يوم الأحد المقبل من أجل استعادة صدارة الدوري الممتاز من أنياب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

الشياطين الحمر يمتلكون ثلاث مباريات مؤجلة حيث لم يخوض الفريق الأحمر سوى ٩ مباريات فقط فيما لعب الزمالك ١٢ مباراة.

ويعول موسيماني وجهازه الفني على الخروج من كبوة خسارة سيمبا التنزاني عبر بوابة الفوز واقتناص الثلاث نقاط على حساب الطلائع وتقليص فارق النقاط عن الزمالك.

نادي الزمالك

الفارس الأبيض يواجه أزمة تهديفية في مباراتي دوري ابطال افريقيا وتعادل سلبيا أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي رغم تقديم لاعبيه مردودا قويا إلا أنه يفتقد اللمسة الأخيرة على مرمى المنافس.

القلعة البيضاء سوف تواجه فريق وادى دجلة المنظم يوم الاثنين المقبل، في الدوري الممتاز في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك طالب لاعبيه بإنهاء أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس ويسعى إلى تصويب الأخطاء أمام دجلة العنيد.

ويسعى الفارس الأبيض الى اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز والوصول إلى النقطة ٣٢ للابتعاد عن المنافس الأزلي النادي الأهلي.

سيراميكا كليوباترا

استحق فريق سيراميكا كليوباترا أن يطلق عليه لقب الحصان الأسود، حيث أنه خلال الفترة الماضية نجح في اقتناص ٢٠ نقطة واحتل المركز الخامس.

ويسعى أبناء هيثم شعبان المدير الفني إلى المنافسة على التواجد ضمن الكبار والدخول إلى المربع الذهبي في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويترقب فريق سيراميكا كليوباترا مواجهة النادي المصري بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعول هيثم شعبان على تركيز وحماس لاعبيه في تحقيق مفاجأة أمام المصري البورسعيدي العنيد وتحقيق الفوز ومن ثم إزاحته من المركز الرابع وأيضًا النادي الأهلي والوصول إلى المركز الثالث حال اقتناص الثلاث نقاط.