طلب خاص من المصري البورسعيدي لاتحاد الكرة.. ما القصة؟

وأكد الخولي في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام، "أن الفريق يرغب بشدة في عودة المباريات عليه مشددا أن الفريق يعاني من كثرة السفر وإقامة معسكرات علي استاد برج العرب.
وتابع أنه يتمنى أن يوافق اتحاد الكرة على العودة إلى استاد بورسعيد أو حتي اللعب على أي ملعب قريب.
أما عن على ماهر المدير الفني للفريق فأكد أنه مدرب رائع وعلى قدر كبير من المسئولية حيث أنه يعمل يوميا لمدة 12 ساعة وأكثر.
استجاب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمطلب الدكتور محمود حسين، نائب بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتم البدء خلال أسابيع في إنشاء الاستاد الجديد للنادي المصري بدلًا من الاستاد القديم في نفس مكانه الحالي بالمدينة الباسلة.
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