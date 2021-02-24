بعثة الزمالك تعود للقاهرة

عادت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من السنغال، بعد خوض مباراة تونجيت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتعادل الفريق سلبيا مع تونجيت ليرفع رصيده إلى نقطتين بجدول ترتيب المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدا الخميس، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز.
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