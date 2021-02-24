اتحاد الكرة: إيقاف مستحقات محمود سعد لحين حسم أزمة انسحاب منتخب الشباب

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إيقاف صرف مستحقات الدكتور محمود سعد المدير الفني السابق للجبلاية. وأخطرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الدكتور محمود سعد بقرار إيقاف صرف مستحقاته عبر خطاب رسمي لحين انتهاء لجنة الانضباط من الفصل فى أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس الأخيرة. واتفق مسئولو اتحاد الكرة على هوية ترشيحات اختيار المدير الفني الجديد للاتحاد خلفا للدكتور محمود سعد. وكان اتحاد الكرة أعلن رسميا إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد. واستقرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على أن تكون هوية خليفة الدكتور محمود سعد من نجوم الاهلي والزمالك السابقين الذين يتمتعون بالخبرات الإدارية والفنية الكبيرة. وسبق للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد استبعاد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق من ترشيحات تولى منصب المدير الفني للجبلاية. وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة استبعدوا فكرة الاستعانة بخدمات فاروق جعفر لتولى مهام المدير الفني للاتحاد خلفا للدكتور محمود سعد. لفت إلى أن مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة استندوا فى قرارهم إلى سابق تواجد فاروق جعفر مديرا فنيا للجبلاية ولم يقدم اى مردود على مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها. أشار إلى أن فاروق جعفر صعب التعامل مع مسؤولى الجبلاية نظرا لتمسكه بفكرة أنه نجم سابق فى الزمالك وله شعبيته ولا يستمع لأى اراء خاصة بعمله. أوضح أن الإدارة الفنية فى الوقت الراهن لا يتولى شؤونها اى موظف مشيرا إلى أنه سوف يتم حسم اختيار خليفة الدكتور محمود سعد فى قادم الساعات والإعلان عنه.

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