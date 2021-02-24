ميمي عبد الرازق: سعيد بنجاح مهرجان براعم المصري أمام نادي زيد اف سي

أشاد الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري بنجاح مهرجان البراعم الذي تم تنظيمه مؤخرًا بين فرق براعم المصري ونظيرتها بنادي “زد اف سي” على ملاعب الأخير بالقاهرة، مشيدًا بالحفاوة البالغة التي قوبل بها لاعبو المصري وأولياء أمورهم وكذلك مسئولي قطاع الناشئين بالنادي.

ووجه الدكتور ميمي عبد الرازق خالص شكره لمسئولي ” زد اف سي” على حُسن استقبالهم لفرق براعم المصري، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين قطاع الناشئن بالنادي المصري ونظيره بنادي ” زد اف سي” وعلى رأسه الكابتن علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق وأحد أبرز الكوادر والخبرات الرياضية المصرية في مجال الناشئين، مشيرًا إلى حرص مسئولي نادي ” زد اف سي” وفي مقدمتهم المهندس إيهاب لهيطة والكابتن حازم إمام والكابتن مجدي طلبة والكابتن أحمد عبد الله والكابتن أحمد حسام ميدو والكابتن عماد متعب والكابتن هشام حنفي والكابتن معتصم سالم والكابتن أحمد غانم سلطان على الترحيب بفرق البراعم بالمصري.

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كانت فرق البراعم بالمصري قد سبق لها خوض عدد من المهرجانات الودية خارج بورسعيد أمام نظيرتها بالنادي الإسماعيلي ونادي القناة وكذلك أكاديمية القيصر بالإسماعيلية التي يشرف عليها الكابتن حسني عبد ربه نجم مصر والنادي الاسماعيلي السابق.