ثلاثة لاعبين جدد من فريق المصري تحت 17 عام مواليد 2003 ضمن قائمة منتخب مصر للشباب

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثلاثي محمد محسن حمدي وإبراهيم ناجي ومحمد علاء الظريف لاعبي فريق المصري تحت 17 عامًا “2003” لمعسكر منتخب الشباب للفئة العمرية ذاتها بقيادة الكابتن محمود جابر والذي يقام بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من السبت المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري ويستمر لمدة يومين.

كان منتخب الشباب قد سبق له استدعاء الثنائي أبو الفتح أشرف وإبراهيم سعيد لاعبي فريق المصري للانضمام للتجمع الأول للمنتخب “حديث التكوين” والذي يهدف من خلاله الكابتن محمود جابر الى التعرف على مستويات كافة اللاعبين.

الجدير بالذكر أن اللاعب محمد محسن يشغل مركز حراسة المرمى، فيما يلعب زميله إبراهيم ناجي في مركز قلب الدفاع، بينما يشغل اللاعب محمد علاء الظريف مركز لاعب خط الوسط المهاجم.