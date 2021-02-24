عصام الحضري يستعيد ذكريات الفوز بكأس السوبر الأفريقي 2006

نشر عصام الحضرى مقطع فيديو له مع النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وعلق عصام الحضرى علي الفيديو قائلا : ذكريات جميلة ستظل عالقة في ذهني طوال حياتي ففي مثل هذا اليوم والفوز بكأس السوبر الأفريقي أمام النادي الجيش الملكي عام 2006م بركلات الترجيح " . . وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي. وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا.

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