مدرب مصر المقاصة يوضح حقيقة قرب رحيل إيهاب جلال وما يحتاجه مهاجم الزمالك الجديد

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق مدرب كبير ويتلقي حاليا العديد من العروض لقيادة فرق بالدوري المصري، مشددا على أن إيهاب جلال يركز حاليا مع فريق مصر المقاصة ولن يناقش أيا من تلك العروض.

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن إيهاب جلال سعيد بتجربته في مصر المقاصة ولا يفكر في الرحيل حاليا، مؤكدا أن طموحه كبير مع الفريق لتحقيق مركز جيد في جدول الدوري المصري.

وأشار إلى أن فريق مصر المقاصة يمتلك للاعبين مميزين ولديهم إصرار دائم على الفوز، مشددا على أن الجهاز الفني دائما ما يزيد من الضغط عليهم من أجل تحقيق الفوز.

وعن مروان حمدي نجم الفريق المنضم حديثا للزمالك أكد أنه مهاجم رائع ويمتلك أدواته جيدا ولكنه سريع ولا يخرج من منطقة الـ 18 مطلقا، مشددا على أن مروان بحاجة إلى مدرب يستطيع التعامل مع إمكانياته وتطويرها.