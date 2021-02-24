مدرب مصر المقاصة يوضح حقيقة قرب رحيل إيهاب جلال وما يحتاجه مهاجم الزمالك الجديد

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن إيهاب جلال سعيد بتجربته في مصر المقاصة ولا يفكر في الرحيل حاليا، مؤكدا أن طموحه كبير مع الفريق لتحقيق مركز جيد في جدول الدوري المصري.
وأشار إلى أن فريق مصر المقاصة يمتلك للاعبين مميزين ولديهم إصرار دائم على الفوز، مشددا على أن الجهاز الفني دائما ما يزيد من الضغط عليهم من أجل تحقيق الفوز.
وعن مروان حمدي نجم الفريق المنضم حديثا للزمالك أكد أنه مهاجم رائع ويمتلك أدواته جيدا ولكنه سريع ولا يخرج من منطقة الـ 18 مطلقا، مشددا على أن مروان بحاجة إلى مدرب يستطيع التعامل مع إمكانياته وتطويرها.
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